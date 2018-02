Aproveite as promoções relâmpago

RODRIGO GALLO – JORNAL DA TARDE

É possível economizar, e bastante, aproveitando as chamadas ofertas relâmpago de lojas e grandes redesde supermercados. Alimentos e até televisores podem entrar na lista de promoções instantâneas organizadas pelos supermercados. Mas para tirar proveito delas, é preciso mais do que ficar com os ouvidos atentos aos sedutores anúncios dos locutores.

De acordo com o economista Luís Carlos Ewald, professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), os consumidores mais atentos realmente podem economizar nas compras se aproveitarem as ofertas relâmpago das grandes redes de supermercados.

A tarefa, entretanto, não é fácil, pois é preciso tempo e paciência para conseguir encontrar bons preços.

Segundo Ewald, só consegue economizar quem tiver uma “intimidade” mínima com os preços praticados pelos mercados – só assim é possível saber se o item realmente está sendo oferecido com um desconto real.

No caso das ofertas instantâneas, que oferecem produtos com preços especiais e por tempo limitado, o economista recomenda cautela antes de encher o carrinho.

“Não se deve acreditar plenamente em promoções, pois muitas vezes a loja não está oferecendo preços mais baixos: o preço normal é mais caro do que o praticado pelo concorrente e, mesmo com o desconto, ainda pode ser mais vantajoso ir ao outro supermercado e pagar mais barato”, explicou Ewald, autor do livro Sobrou Dinheiro!, uma espécie de guia que explica como economizar em diversas situações do cotidiano.

Uma das principais recomendações é para os consumidores terem paciência e resistirem a ofertas aparentemente tentadoras anunciadas pelos locutores dos mercados. Ele reforça a idéia de que é fundamental avaliar os preços e, se realmente for vantajoso, comprar uma quantidade que não vá estragar.

A orientação do Procon-SP é semelhante. Segundo a entidade, produtos oferecidos em promoções relâmpago geralmente têm prazos de vencimento bastante apertados.

Então, mesmo com a necessidade de comprar rápido antes que a liquidação termine, é preciso verificar atentamente os rótulos para comprovar a validade.

Outra dica importante: o ideal é o cliente olhar a data de todas as unidades adquiridas, e não apenas de uma isoladamente, afinal, os vencimentos podem ser diferentes. Mesmo assim, Ewald garante que, sabendo aproveitar bem as promoções, é possível gastar em média 20% menos nas compras feitas toda a semana.

DICAS PARA APROVEITAR BEM AS OFERTAS

Antes de aproveitar qualquer promoção, tente se informar a respeito dos preços praticados em outros supermercados, para verificar se o valor da oferta realmente é mais barato em relação aos concorrentes

Verifique o prazo de validade de todas as unidades adquiridas em saldões relâmpago, pois muitos produtos oferecidos têm datas de validade próximas de expirar

Sendo assim, nunca compre uma quantidade muito grande de produtos, a menos que realmente pretenda consumi-los a tempo. Se estragarem, é prejuízo certo e, deste modo, de nada adiantou comprá-los durante a promoção