Aprenda a negociar suas dívidas e viva melhor

Texto de Eleni Trindade

Acúmulo de dívidas é sinônimo de dor de cabeça. Quando o consumidor está com

as finanças desequilibradas, a primeira coisa a fazer é cortar gastos e

analisar quanto sobra para quitar os débitos.

O passo seguinte é procurar o banco ou a financeira e tentar uma

renegociação dos juros e uma nova forma de parcelamento do valor devido.

“Sempre é possível negociar melhores condições de pagamento. O consumidor

não pode se intimidar nem concordar com abusos, pois está exercendo seus

direitos”, diz Aron Belinky, gerente de Projetos Especiais do Instituto

Akatu para o Consumo Consciente.