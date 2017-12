Aprenda a gastar seu 13º

Texto de Eleni Trindade

Com a proximidade do final do ano muitos consumidores já estão planejando como gastar seu 13 º salário. A decisão mais acertada para o bolso depende da situação financeira do consumidor: se ele estiver endividado, pagar suas dívidas é a melhor escolha para começar o novo ano com mais tranqüilidade. É o que aconselha o consultor da Associação dos Direitos do Cidadão e do Consumidor (Pró Consumer) e advogado especialista em direito do consumidor Fernando Scalzilli. “Quanto antes o consumidor puder quitar o débito, melhor porque os juros são muito altos e o montante tende a aumentar”.