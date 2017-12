Aprenda a consumir dinheiro

Texto de Angela Crespo

O endividamento dos habitantes dos Estados Unidos alcança U$$ 2 trilhões, conforme dados do Federal Reserve (o Banco Central americano). No Estado de São Paulo, conforme pesquisa da Fecomércio, em setembro, os consumidores com dívidas voluntárias – cheque especial, cartão de crédito, empréstimo pessoal ou prestações – subiu 7 pontos porcentuais em relação ao mês anterior e registrou 62%, o maior patamar desde março de 2006, quando alcançou 64%.