Aposentadoria por invalidez não cancela convênio O Tribunal Superior do Trabalho (TST) aceitou recurso de uma bancária e proferiu sentença que condenou o Banco Bradesco S/A a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 80 mil e manter o plano de saúde no mesmo padrão de cobertura a que ela tinha antes da aposentadoria por invalidez