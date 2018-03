Apagão no celular virou rodízio

Josué Rios – Colunista do Jornal da Tarde

Parece combinado: a semana passada foi a Claro quem deixou o celular do sr. Furtado, o Consumidor, mudo; esta semana foi a vez da Vivo. Qual será a próxima concessionária a entrar no rodízio do apagão? A falha no sinal da Vivo ocorreu na manhã desta terça-feira, e parece ter sido solucionado ainda antes do meio-dia.

Enquanto o apagão da Claro na terça-feira da semana passado durou mais de 10 horas, e além do celular também prejudicou a banda larga (3G).

O que diz o Código de Defesa do Consumidor(CDC) sobre a falha na prestação de um serviço? O artigo 20 do CDC denomina um serviço mal realizado como “serviço impróprio ao consumo.” O que isso? A mesma norma do CDC, responde: “São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam.”

Logo, o apagão, seja sob a forma de sinal fraco ou oscilante, ou quando ocorre a interrupção total do serviço durante certo período, está perfeitamente enquadrado no conceito de “serviço impróprio,” descrito pelo CDC.

Diante disso, o citada norma estabelece três direitos que a vítima do “serviço impróprio” pode exigir da empresa (de forma alternativa e não cumulativa).

Primeira alternativa: o consumidor pode exigir que o serviço mal realizado seja novamente executado de forma correta. Segunda alternativa: o consumidor pode optar pela restituição imediata do valor pago pelo serviço. E por último, o assinante da linha pode aceitar ficar com o serviço defeituoso, mas como recompensa, exigir um abatimento no preço pago, proporcional à falha do serviço.

Mas anote: seja qual for a alternativa escolhida pelo consumidor, esta deve cumprir dupla função, a saber: compensar o dano causado pela empresa e ao mesmo tempo puni-la, a fim de que nova lesão não venha a ocorrer.

Só que, considerando as alternativas legais citadas, conforme a opção que a vítima do apagão da Claro ou da Vivo fizer, a escolha não atenderá a nenhuma das duas funções da norma citada.

Por exemplo, se o sr. Furtado, o Consumidor, escolher o “abatimento proporcional ao preço pago”, como sugerem alguns órgãos de defesa do consumidor, tal opção poderá resultar num ridículo desconto da mensalidade (talvez centavos ou menos de R$ 5), o que fará as empresas morrerem de rir, deixando a vítima da lesão na condição de verdadeiro trouxa.

Dessa forma, para o mínimo de justiça, a melhor interpretação a ser dada a norma, é a opção pela segunda alternativa: a restituição da valor pago, que não caso seria o valor da assinatura mensal, seja do celular, seja do 3G.

Isso, no caso do consumidor que, além do aborrecimento e estresse com a falha no serviço, não sofreu prejuízo de ordem econômica que possa ser comprovado.

Pois nesse caso, além de não pagar a mensalidade do mês no qual ocorreu o “apagão,”o consumidor deve reivindicar a reparação da perda econômica, providências que podem ser requeridas no Juizado Especial Cível, caso os órgãos de defesa do consumidor não consigam uma solução decente e justa de forma negociada.