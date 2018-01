Empresas, em especial concessionárias de serviço público, que põem funcionários nas ruas para atender os cidadãos, devem supervisioná-los para que atuem com o devido respeito ao público. Digo isso a propósito de denúncia que chegou à coluna sobre um ato de funcionários ou representantes da Eletropaulo, que revoltou os moradores da Rua Pelegrino e cercania, no tradicional bairro do Alto de Santana – Zona Norte da Capital.

