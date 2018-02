Ao fazer compras, na internet, imprima todos os comprovantes

Ao fazer compras fora do estabelecimento comercial (seja por telefone ou pela internet), o consumidor desfruta da praticidade e do conforto desses meios de compra. Mas é preciso tomar cuidado ao escolher o fornecedor para evitar problemas e atrasos na entrega do produto adquirido.

É importante preferir os vendedores conhecidos, pois, nesse tipo de comércio, nunca se vê o vendedor, e documentar o pedido (imprimindo passo a passo a compra) com a data em que a mercadoria será entregue, o preço e a forma de pagamento.

Essas precauções são importantes no caso de haver descumprimento à oferta (como pagar e não receber o produto) e todo material guardado poder ser usado como prova.

Segundo o Procon-SP, o consumidor deve avaliar se o custo total compensa a comodidade da contratação à distância.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se tiver dúvidas, utilize os telefones e endereços eletrônicos para obter esclarecimentos adicionais sobre o produto ou serviço antes de assinar qualquer contrato ou pedido.