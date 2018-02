Ao comprar produtos alimentícios, tome certos cuidados

É preciso tomar muito cuidado na hora de comprar alimentos, sejam eles perecíveis ou não.

A precaução deve começar já no supermercado. Verifique se o sol bate diretamente no produto estocado e se há goteiras ou infiltrações no local. Preste atenção se os vendedores utilizam luvas para manusear os alimentos.

Além de conferir a data de validade, veja se a embalagem está completamente lacrada e fique atento às recomendações de armazenamento do produto depois de aberto – informações que devem constar do rótulo.

Também preste atenção nos dados gerais de identificação do fabricante, como endereço, CNPJ e telefones para contato.

Tenha cuidado especial com os enlatados ou conservas, como leite condensado e palmito. Evite levar para casa latas amassadas, estufadas, enferrujadas ou abertas e comunique o estabelecimento caso encontre as embalagens nessa situação.

Ao comprar hortifrútis não escolha produtos amassados, batidos ou manchados.