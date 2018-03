Ao cancelar serviços, faça-o por escrito para evitar problemas com a empresa

A regra básica para cancelamento de contrato, seja qual for o serviço, é fazê-lo, de preferência, por escrito e com uma cópia protocolada, de acordo com o Procon de São Paulo.

Se o pedido for feito apenas por telefone, é preciso anotar data, horário, nome do atendente, número do protocolo de atendimento, além de solicitar que a empresa envie um comprovante da rescisão contratual.

Em alguns contratos, como os de tevê por assinatura, para efetivo cancelamento do serviço, são necessárias outras providências. É bom lembrar que os equipamentos envolvidos pertencem à operadora e deverão ser devolvidos ao término do contrato. Faça uma vistoria na presença do representante da empresa tanto ao receber os aparelhos, quanto ao devolvê-los.

Em caso de irregularidades, registre por escrito na ordem de retirada dos produtos para evitar problemas.

