Antes de alugar, avalie o contrato

FABRÍCIO DE CASTRO

Na hora de fechar um contrato de locação, é importante consultar um advogado. No documento, devem estar especificados os valores do aluguel, do condomínio e do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), além da data de pagamento. “Se houver alguma cláusula estranha, não assine”, aconselha o vice-presidente de administração imobiliária e condomínio do Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP), Hubert Gebara. “Consulte um advogado e esclareça todas as suas dúvidas.”

Segundo ele, os contratos geralmente determinam que o IPTU e o condomínio sejam pagos pelos inquilinos, embora existam casos em que o proprietário assuma os impostos. Seja qual for a relação, o condomínio está sempre no nome do proprietário do imóvel. Em São Paulo, são comuns os contratos a partir de 30 meses – o que, de acordo com Gebara, dá mais segurança para o proprietário e para o inquilino.

Antes de assinar, o interessado deve se informar sobre os valores cobrados pelo condomínio e pelo IPTU.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

São comuns os casos em que, ao longo do ano, os proprietários precisam fazer contribuições adicionais para pagar o 13º salário dos funcionários do condomínio no fim do ano.

Nesse caso, o valor da contribuição precisa ser proporcional. Se a pessoa compra o imóvel no meio do ano, por exemplo, ela só vai contribuir para o 13º salário dos funcionários com o equivalente ao período em que utilizou os serviços – e não em relação a todo o ano.

Outro detalhe importante diz respeito ao pagamento, em um só boleto de cobrança, do aluguel e do condomínio. No aniversário do contrato, o valor do aluguel geralmente é reajustado pelo Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), medido pela Fundação Getúlio Vargas. Porém, apenas o valor do aluguel pode sofrer esse reajuste.

No caso do condomínio, as altas dependem das despesas do prédio com luz, água e elevadores, entre outras. É por isso que existem taxas de condomínio que passam anos sem serem alteradas.

Gebara afirma ainda que a pessoa deve sempre procurar uma corretora de confiança. “O contrato de aluguel tem que ser bom para o proprietário e para o inquilino. E não apenas para um deles”, diz.