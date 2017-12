Fonte: Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária abriu consulta pública, no dia 13/11, a proposta de resolução com regras para propaganda, publicidade, promoção e informação de alimentos. As sugestões serão aceitas até o dia 11/01/2007. Hoje, a legislação determina apenas como deve ser a promoção de alimentos destinados à crianças de até três anos.