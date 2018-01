ANS multa, mas não recebe

Camila da Silva Bezerra e Carolina Marcelino

As multas são aplicadas aos montes, mas pagamento mesmo, quase nenhum. Esse é o balanço da atuação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) na ‘punição’ às operadoras de plano de saúde que cometem irregularidades. A conclusão vem de números da própria agência.

Em cinco anos – de 2005 a 2010 – foram aplicadas multas que totalizaram R$ 1,05 bilhão. Porém, a agência recebeu apenas R$ 24,1 milhões – menos do que 2,5% do total.

A explicação: todas as autuações são questionadas na Justiça pelas empresas, o que atrasa em anos o recebimento. “Isso prova a falta de mão firme da ANS. As empresas se sentem livres para continuar desrespeitando o consumidor”, diz o advogado especialista em saúde do consumidor Alan Skorkowski.

Falta de cobertura, carência irregular e descredenciamento de médicos e hospitais são as principais reclamações recebidas pela ANS. Segundo a advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Juliana Ferreira, o setor de saúde, por exemplo, é o mais reclamado no Idec.

Neste ano, a ANS colocou em consulta pública uma série de propostas com a intenção de melhorar as regras vigentes.

“A nossa preocupação é a pressa com que a ANS quer resolver as coisas. Já foram quatro consultas públicas em 2011. Os resultados devem ser analisados para não haver erros”, analisa a advogada do Idec. Para ela, não adianta a ANS criar consultas e normas para depois, justamente, não fiscalizar.

Até o mês de maio, a população ainda pode opinar em consulta pública sobre alterações no rol de procedimentos, com a inclusão, por exemplo, da cirurgia de redução de estômago.

Neste ano, as pessoas também puderam participar de consultas públicas sobre adaptação e migração de contratos antigos, garantia de atendimento aos beneficiários, além da qualificação dos prestadores do serviço de saúde. As opiniões estão em análise.

A migração dos planos de saúde antigos, contratados antes de 1999, quando entrou em vigor no País a lei que regulamenta o setor, é um assunto do interesse do administrador de empresas Marcos Barbosa, 40 anos. Ele já alterou o plano de saúde do pai, mas enfrentou resistência da empresa. Pior, ele agora tem problemas na qualidade do serviço. “Não há médicos e não somos bem tratados.”

A garantia do atendimento é o que deve ser priorizado, na opinião do ator Eder Progetti, 32 anos. “Não consegui agendar um exame para a minha mãe que estava com suspeita de osteoporose.”

O advogado especialista em defesa do consumidor e consultor do JT, Josué Rios, também critica a agência reguladora. “A ANS atua pouco para reverter a prestação ruim de serviços das operadoras. Nunca dá uma solução que preserve a assistência dos consumidores. Não sinto iniciativa da ANS quanto à melhoria da qualidade do atendimento e serviços dos convênios.”