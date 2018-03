ANS avaliará hospitais

Saulo Luz

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) vai avaliar a qualidade dos prestadores de serviços de saúde (laboratórios, hospitais, etc) e publicar os dados para o consumidor comparar e escolher os melhores estabelecimentos de saúde privada.

Ontem, a ANS publicou resolução que implanta o Qualiss, programa que avaliará e indicará os melhores estabelecimentos aos usuários. “O consumidor tem poucas informações para escolher um hospital ou laboratório. Ele tem basicamente a indicação do médico”, diz Carlos Figueiredo, gerente de relações com prestadoras da agência reguladora.

O programa irá monitorar indicadores de qualidade assistencial, baseados em seis itens principais (efetividade, eficiência, equidade, acesso, centralidade no paciente e segurança). “São indicadores de referência mundial, baseados nos relatórios do Instituto de Medicina dos Estados Unidos da América (IOM)”, diz Carlos Figueiredo, gerente de relações com prestadoras da ANS.

Tais indicadores proporcionarão aos estabelecimentos de saúde parâmetros claros para gestão da qualidade, além de fornecer ao poder público e consumidores em geral elementos de apoio à tomada de decisão, com foco na qualidade do atendimento.

Segundo Bruno Sobral, diretor de desenvolvimento setorial da ANS, “o objetivo do programa é oferecer ao consumidor maior capacidade de escolha de seu plano de saúde, já que poderá avaliar a qualidade da rede associada a cada produto disponível no mercado, mudando o foco do preço para a qualidade do serviço prestado”, diz.

A expectativa é que os primeiros hospitais já sejam avaliados a partir do ano que vem. Depois, o objetivo será estender a avaliação a laboratórios e outros prestadores de saúde.