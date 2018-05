Aneel aprova reajuste médio de 3,14% para a Light

DA AGÊNCIA ESTADO

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (9) uma proposta de revisão tarifária para a Light Serviços de Eletricidade, que atende 31 municípios do Estado do Rio de Janeiro e fornece energia a 3,8 milhões de unidades consumidoras.

De acordo com a proposta da agência, o aumento médio será de 3,14%. A proposta da agência é de um aumento de 5,38% para os consumidores que recebem energia em alta tensão, como as indústrias, e de 1,82% para os consumidores de baixa tensão, como comércio e residências.

O índice definitivo será fixado até 7 de novembro, quando será aplicado o reajuste. Até lá, a proposta ficará em consulta pública. No dia 10 de outubro, será feita uma audiência pública para discutir a proposta no auditório do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no capital fluminense.

A proposta de aumento refere-se à revisão tarifária que ocorre a cada quatro anos e que serve para reequilibrar os custos das distribuidoras com os reajustes já concedidos.