Anatel prorroga consulta para novo DDD em SP

Karla Mendes – Agência Estado

O novo código é o 10. O prazo vencia agora, no início do mês. O objetivo da agência, ao criar o novo código, é duplicar o número de linhas disponíveis na capital, já que os números atrelados ao DDD 11 estão se esgotando.

Assim, um mesmo número de telefone passará a ter dois códigos de DDD: um com DDD 10 e outro com DDD 11. Serão linhas diferenciadas, para atender a demanda. A tarifa da ligação entre os números DDD 10 e 11 será de chamada local. O texto da consulta pública está disponível no site da agência (www.anatel.gov.br).