Anatel mantém cronograma da portabilidade numérica

MICHELLY TEIXEIRA – AGÊNCIA ESTADO

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidiu manter o cronograma para implantação da portabilidade numérica, marcada para começar em 1º de setembro.

A decisão partiu de circuito deliberativo aberto e encerrado hoje, recurso que permite aos conselheiros votar à distância.

Sete operadoras – Telefônica, Oi, Brasil Telecom, Vivo, TIM, Sercomtel e CTBC – enviaram carta à Agência solicitando para 1º de janeiro de 2009 o adiamento do início da portabilidade numérica, que permite ao usuário preservar o número de telefone em caso de troca de prestadora de serviço. Pelo cronograma da Anatel, o sistema deve estar funcionado em todo o País em março de 2009.

Além de manter o cronograma original, o Conselho Diretor da Anatel reforçou, em nota, seu plano de ação para a implantação do sistema. Um dos pilares desse plano é o acompanhamento diário, por meio do Grupo de Implementação da Portabilidade (GIP), da resolução dos problemas apresentados durante os testes de processo e de rede, tanto das prestadoras quanto da entidade administradora, com ênfase na cobrança da resolução dos problemas listados nos Boletins de Anormalidade.

A equipe de fiscalização da Anatel também monitorará a veracidade dos resultados dos testes de rede apresentados pelas prestadoras de telefonia. Além disso, serão enviadas diariamente, às Superintendências de Serviços Públicos e de Privados, as informações resultantes dos acompanhamentos dos grupos.