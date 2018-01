Anatel fica incomunicável

CAROLINA MARCELINO

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) está com problemas no seu canal de atendimento pelo telefone. O consumidor que entra em contato com o órgão pelo número 1331 não consegue ser atendido, pois na maioria das vezes a ligação nem chega a ser completada.

Ou seja, o órgão responsável pela fiscalização da qualidade de atendimento ao consumidor, principalmente do setor de telefonia, apresenta falhas em seu próprio canal de contato direto com o usuário. Por meio de nota, a Anatel reconhece o problema e afirma que está tomando providências para que, em breve, o sistema telefônico da central de atendimento funcione normalmente.

Anteontem, o número 133 foi desativado, pois dois novos números foram lançados: os usuários em geral devem entrar em contato com a Anatel por meio do 1331 e as pessoas com deficiência auditiva devem contatar a Agência pelo número 1332.

O consultor internacional Júlio Vicente Schneider, de 46 anos, tentou contatar a Anatel para registrar uma reclamação contra a com a TIM, que estava cobrando um serviço indevido em sua fatura. “Eu liguei no 133, que é o número que está na conta e uma gravação mandou ligar no 1331. Segui o procedimento, mas no 1331, uma gravação mandava eu ligar no 1331de novo”, disse o consultor.

Segundo a Anatel, esse problema ocorreu em São Paulo e em outros Estados do País. A Agência orienta o consumidor que não conseguir atendimento pelo telefone a acessar o Fale Conosco pelo site www.anatel.gov.br e relatar o que aconteceu. “A Agência de Telecomunicações está com problemas na comunicação. Seria engraçado, se não fosse trágico”, desabafou Schneider. Em resposta ao Jornal da Tarde, a TIM informou que o serviço de internet de Schneider foi cancelado.