Anac modifica normas sobre atrasos de voos

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) publicou ontem no Diário Oficial da União resolução que regulamenta o direito dos passageiros em casos de voos atrasados ou cancelados, ou por impedimento do embarque por excesso de passageiros, o chamado ‘overbooking’. A medida, que entrará em vigor em junho, pouco antes das férias escolares, acabou com o prazo de quatro horas para que a companhia inicie providências para reacomodar o passageiro, nos casos de voos cancelados ou interrompidos.

