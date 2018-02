Amil lidera ranking de queixas do Procon em 2012

Monique Abrantes

O Grupo Amil liderou o ranking de reclamações de 2012 do Procon-SP entre as operadoras de saúde. O grupo é responsável pelas marcas Amil, Amico, Dix e Medial e recebeu 457 queixas entre 1º de janeiro e 17 de julho deste ano.

O segundo lugar ficou com a GreenLine, que registrou 294 queixas. A terceira colocada foi a Unimed Paulista, com 166 registros. A Intermédica e a SulAmérica Saúde ficaram em 4º e 5º lugar, com 125 e 109 reclamações, respectivamente.

Segundo o diretor executivo do Procon-SP, Paulo Arthur Góes, o consumidor é lesado principalmente por ter pago o plano de saúde por tantos anos e quando necessita dele “as empresas dificultam a prestação do serviço, esperando vencê-lo pelo cansaço”.

O órgão não soube especificar os tipos de reclamações registradas para cada plano de saúde, mas as principais queixas foram burocracia e demora na autorização e marcação de consultas e exames, negativa de cobertura e reembolso, mudanças na rede credenciada sem aviso, pouca quantidade e má qualidade dos prestadores de serviços e dos reajustes de faixa etária em desrespeito ao estatuto do idoso.

O Grupo Amil não se pronunciou sobre o ranking por estar dentro do período de divulgação dos resultados financeiros da empresa. Já a Unimed Paulistana afirmou que “todas as reclamações que são encaminhadas têm um retorno de 100% ao reclamante, porém, pelo ponto de vista do cliente, nem sempre a solicitação é atendida”.

A Intermédica informa que das reclamações apontadas pelo Procon no ranking, apenas oito referem-se a problemas com a operadora de saúde. As demais são “de pessoas que reclamam por uma demanda para explicação”. A SulAmérica informa que, das reclamações ao Procon, 84,3% dos casos foram atendidos satisfatoriamente. A GreenLine não respondeu ao JT.

Para o advogado e consultor do JT, Josué Rios, a falta de especificação das reclamações de cada empresa por parte do órgão de defesa do consumidor facilita que as operadoras façam uma “cortina de fumaça” para justificar as queixas meramente como falta de informação nos serviços de atendimento ao usuário. “Falta mais ação por parte da Agência Nacional de Saúde (ANS) e dos órgãos de defesa do consumidor para impedir os abusos cometidos. Em muitos casos, vemos que as empresas administram custos em cima do sofrimento alheio.”