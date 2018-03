A Amil Assistência Médica terá de pagar R$ 10 mil de indenização, por danos morais, à família de um cliente por ter negado autorização de despesas relativas ao seu tratamento médico. O paciente era portador de um tipo de tumor no pâncreas, morrendo em seguida. A decisão foi do Tribunal de Justiça do Rio.

