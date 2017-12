Ameaças à conta bancária

Coluna de Josué Rios, publicada em 27/03

Cada vez mais, dinheiro em banco deixa de ser sinônimo de segurança. Sim, porque se o saldo de sua conta conseguir resistir às tarifas abusivas, não estará imune à invasão dos hackers, e muitas vezes do próprio banco que, sem a devida autorização, faz desconto no seu saldo para cobertura de supostos débitos. E não pára por aí o assédio à sua conta. Tem ainda os marginais olheiros, que atuam dentro da própria agência bancária para assaltá-lo depois do saque, ou que se oferecem para “ajudar” pessoas humildes nos terminais de auto-atendimento a fim de aplicar-lhes golpes da troca do cartão na hora da retirada do dinheiro.