O Centro de Ensino Superior do Ceará , das Faculdades Cearenses (FAC), terá de pagar R$ 5 mil de indenização por danos morais por reter a documentação de um aluno, sob o argumentação de que ele estava em débito com a instituição. A decisão é da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE).

