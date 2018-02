A 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça confirmou sentença da comarca de Balneário Camboriú, que determinou ao Centro Educacional Sistema Unificado a entrega definitiva do histórico escolar a uma aluna. A escola havia condicionado a liberação do histórico ao prévio pagamento de mensalidades atrasadas.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.