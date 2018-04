Aluguel: reajuste será de 5,17% em julho

Luciele Velluto

Os aluguéis residenciais terão aumento de 5,17% em julho. O valor é resultado do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) acumulado nos últimos 12 meses (de julho de 2009 a junho deste ano).

O referencial é utilizado para definir o reajuste anual nos contratos de locação de imóveis. Para quem paga R$ 1 mil de aluguel e completa um ano de contrato, o valor a partir do próximo mês será de R$ 1,051,70, por exemplo.

Desde fevereiro o indicador voltou a apresentar resultados positivos, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas. No final do ano passado, chegou a apresentar resultados negativos, influenciado pela crise econômica mundial.

Em junho deste ano, o índice apresentou alta de 0,85%, o que mostra uma desaceleração em relação ao mês anterior, que tinha resultado de 1,19%.

A expectativa é que o acumulado fique entre 7% a 8% neste ano, de acordo com o gerente do Departamento de Economia e Estatística do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (Secovi-SP), Roberto Akazawa. “Não é algo que consideramos muito alto. Há dois anos, o acumulado chegou a 15%, o que não deve se repetir”, comenta.