Aluguel pode ter aumento de até 10,27% O reajuste dos contratos de aluguel que vencem no mês que vem será de 10,27%. O porcentual é resultado da variação acumulada do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), nos últimos 12 meses (dezembro de 2009 a novembro de 2010)