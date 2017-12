Alimentos embalados: de olho no peso

Texto de Andréia Fernandes

Ao adquirir um produto pré-medido (a grande maioria dos itens consumidos

pelos cidadãos), o consumidor deve tomar algumas precauções para não ser

prejudicado, como conferir se o peso da embalagem não está incluído no peso

líquido

Arroz, feijão, manteiga, óleo de cozinha… Todo alimento cuja quantidade é

determinada sem que o consumidor acompanhe o processo de medição é chamado

de pré-medido. Ou seja, a grande maioria dos produtos consumidos pela

população. “Como não é possível ter certeza de que o produto foi

corretamente embalado, com o peso certo, é importante que o consumidor saiba

identificar possíveis abusos”, avisa Eline de Campos Coelho, chefe do

departamento de Pré-Medidos do Ipem de São Paulo, órgão que fiscaliza a

conformidade destes produtos no mercado.