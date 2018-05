ALGUMAS PROPOSTAS EM DISCUSSÃO NA AMPLIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

EXAMES

PET SCAN ONCOLÓGICO

Cobertura obrigatória para portadores de câncer pulmonar

e para portadores de linfoma

CONSULTAS

FONOAUDIOLOGIA

Cobertura obrigatória de 24 consultas por ano para pacientes com perda de audição, com gagueira ou taquifemia, transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem, com fenda palatina, labial ou lábio palatina, com disfagia, para portadores de anomalias dentofaciais. Para casos não enquadrados acima, a cobertura obrigatória é de seis consultas por ano

NUTRIÇÃO

Cobertura obrigatória, em número ilimitado de consultas, quando o paciente tiver diagnóstico confirmado de diabete, ter feito pelo menos duas consultas médicas especializadas nos últimos 12 meses, ter feito pelo menos dois exames de hemoglobina glicosilada nos últimos 12 meses e ter realizado pelo menos uma fundoscopia nos últimos 12 meses. Para casos não enquadrados acima, a cobertura mínima obrigatória é de 6 consultas por ano de contrato

SAÚDE BUCAL

COROA

Cobertura obrigatória de colocação da peça de porcelana para revestir os dentes,

incluindo a prótese

BLOCO

Cobertura obrigatória de restauração metálica que reconstitui o dente

SAÚDE MENTAL

SESSÕES COM PSICÓLOGO E/OU TERAPEUTA OCUPACIONAL

Cobertura obrigatória de 40 consultas por ano de contrato quando o paciente apresentar diagnóstico de esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes; com diagnóstico de transtornos da infância e adolescência, com diagnóstico de transtornos do desenvolvimento psicológico

SESSÕES COM TERAPEUTA OCUPACIONAL

Cobertura obrigatória de 12 consultas por ano de contrato, quando o paciente apresentar diagnóstico de demência ou retardo

SESSÃO DE PSICOTERAPIA

Cobertura obrigatória de 24 sessões por ano de contrato quando o paciente apresentar diagnóstico de transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o estresse,

com diagnóstico de síndromes comportamentais associadas a disfunções fisiológicas e a fatores físicos, com diagnóstico de transtornos do humor e com diagnóstico de transtornos devido ao uso de substâncias psicoativas

PROCEDIMENTOS

IMPLANTE DE MARCAPASSO MULTISSÍTIO

Para pacientes com fração de ejeção menor ou igual a 35%, em ritmo sinusal, com bloqueio completo de ramo esquerdo e pacientes em acompanhamento em ambulatório de referência por pelo menos três meses, com dissincronia cardíaca

CIRURGIA DE TÓRAX POR VÍDEO

Cobertura obrigatória para pacientes que necessitem desse procedimento

Para opinar sobre procedimentos que devem ser incluídos, basta procurar consulta pública nº 31 no site da ANS (www.ans.gov.br)