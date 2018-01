Agressão por seguranças de bar rende indenização

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou a Opinião Bar e Produtora a indenizar um cliente que foi agredido pelos seguranças do local, depois de ser injustamente acusado de furar a fila. Segundo o juiz, os seguranças devem ser treinados para enfrentar situações do gênero sem ter que usar a força física e a violência como primeiro recurso. Além disso, a empresa é responsável pelos atos praticados por seus empregados e prepostos, ainda que estes ajam com abuso de suas funções. O consumidor receberá R$ 4 mil.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.