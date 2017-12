Adquira convênio médico com segurança

Texto de Maria Rehder

Com a recente mudança de público-alvo das empresas prestadoras de serviços

na área da saúde, que recentemente passaram a priorizar os programas

corporativos, tem ficado cada vez mais difícil encontrar opções individuais

ou familiares de qualidade à preços acessíveis no mercado. É neste contexto

que entra a necessidade da atenção dobrada do consumidor na escolha do plano

de saúde ideal e, principalmente, no momento da assinatura do contrato de

prestação de serviços.