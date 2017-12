Texto de Maíra Teixeira

Mais uma vez a “Adin dos Bancos”, que vai decidir se os bancos do País devem obedecer o Código de Defesa do Consumidor (CDC), continua sem definição. A Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) tem como objetivo acabar com o impasse originado pelos bancos que não se sentem na obrigação de obedecer ao CDC nos serviços prestados aos seus correntistas.