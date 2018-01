O Carrefour deverá indenizar os consumidores lesados pela adesão não voluntária a serviços de seguro do cartão Carrefour Seguro Conta Paga e Seguro Conta Paga Família. A Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor do Rio Grande do Sul obteve sentença em ação coletiva para que o banco restitua os valores em dobro.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.