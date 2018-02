As Lojas Americanas foram condenadas a pagar indenização, por danos morais, no valor de R$ 7 mil, a um cliente que foi acusado indevidamente de ter furtado produtos em uma loja da rede no Rio de Janeiro. A decisão é da desembargadora Sirley Abreu Biondi, da 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ).

