O Shopping Mueller foi condenado a pagar R$ 75 mil de indenização a um cliente que, há 13 anos, ficou com o pé preso enquanto descia uma escada rolante do estabelecimento. O menino passou por duas cirurgias e um dos dedos teve de ser amputado por causa da necrose. A decisão foi do Tribunal de Justiça do Paraná.

