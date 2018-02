O Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJ-DFT) condenou o Carrefour a indenizar cliente em R$ 18 mil (a título de danos morais) mais R$ 15 mil (pelos danos estéticos sofridos) e mais R$ 275,00 (pelos danos materiais). Ela sofreu uma queda no interior da loja, em decorrência do piso molhado, e fraturou o fêmur.

