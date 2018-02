Academias: Pacote mensal pode custar até R$1.188 mais

LÍGIA TUON – JORNAL DA TARDE

Frequentar uma academia pode sair ainda mais caro dependendo

da duração do pacote contratado pelo consumidor.Isso porque planos

mensais costumam ter valores bem acima dos anuais, com diferenças

superiores a R$ 1 mil.

A reportagem entrou em contato com cinco grandes academias de São Paulo(Runner,AMC,Companhia Atlética, Bio Ritmo e K@2) para conferir as condições de pagamento. A discrepância de preço verificada entre os planos mensais e anuais chega a R$ 1.188, isso quando a escolha de pagar mensalmente existe.

Para Polyanna Carlos da Silva, advogada da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Pro Teste),não oferecer a opção de plano mensal é uma prática abusiva e pode ser entendida como venda casada. “O consumidor tem o direito de decidir quanto tempo quer ficar na academia”, diz.

De acordo com funcionários da academia AMC, a única que não oferece planos mensais, o pacote de menor duração vendido pela empresa é trimestral, porque, segundoinformou, é o tempo mínimo que o cliente leva para obter

resultadoscomos exercícios.

A estudante Fernanda Emmerick se sentiu lesada ao tentar contratar um pacote em uma das academias de grande porte da capital. “Preferi me matricular em uma academia menor e com menos recursos a pagar R$ 100 a mais por mês por um pacote mensal.”

Segundo Bruno Boris, advogado especializado em defesa do consumidor, não existe nenhuma regulamentação que proíba o valor do plano mensal ser alto, desde que as parcelas sejam razoáveis. “Abusivo é cobrar uma multa por desistência de contrato que exceda 50% do valor que o cliente ainda tem de pagar”.

Polyana, da Pro Teste, vai mais longe. “A Pro Teste entende que a

multa é abusiva se for superior a 20% do valor restante.” Na prática, se o aluno que contratou um plano anual desistir do serviço após sete meses de treino, já vai ter gasto R$ 1.400 (considerando que o plano anual custe R$

2.400 no total, como é o caso da K@2) e vai pagar uma multa de

25% sobre o valor que ainda falta quitar, ou seja R$ 250.

A academia K@2 explicou que não é o valor mensal do plano que é mais caro, e sim, o anual que é mais barato.”É uma forma de oferecer facilidades a quem quiser treinar aqui por mais tempo”, informou. Já a Companhia Atlética afirmou que os planos de maior duração são mais baratos, porque

representam maior estabilidade financeira para a empresa, além de oferecerem melhores resultados aos clientes.

As outras academias citadas não responderam ao JT.