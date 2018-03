Aberto processo contra a Peugeot Citröen

O Ministério da Justiça (MJ) abriu um processo administrativo para averiguação contra a montadora Peugeot Citroën. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) da Secretaria de Direito Econômico (SDE) do MJ avalia que a empresa fez propaganda enganosa em 2008 com a campanha “Eu e o Peugeot”.

A publicidade apenas citava o valor das parcelas do carro, sem citar a entrada e as condições do financiamento. Com a propaganda, a Peugeot induziria o consumidor ao erro.