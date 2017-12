A longa espera pelo quarto do bebê

Texto de Eleni Trindade

A ansiedade que muitas futuras mamães sentem já é bastante estressante. Imagine, então, quando ela planeja com todo o cuidado a montagem do dormitório desse companheiro tão esperado e, por problemas da loja de móveis, não consegue montar o quarto. Vários clientes da Babylândia estão passando por essa situação e ficam indignados com a solução apresentada pela empresa: esperar. Até quando? Alguns clientes só conseguem receber seus produtos numa data bem próxima ao nascimento do bebê.