Coluna de Josué Rios, publicada em 20/03

No cardápio das comodidades da sociedade de consumo, uma das pérolas a seduzir os consumidores são as famosas listas de casamento. Anexo ao convite do casório, segue, elegantemente (!), o endereço da loja onde está a lista dos presentes que podem ser adquiridos pelos convidados.