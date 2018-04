A explicação dos organizadores do show do Iron Maiden

A seguir, os esclarecimentos e explicações da Mondo Entretenimento a respeito dos problemas no show do Iron Maiden, em Interlagos:

A Mondo Entretenimento lamenta o ocorrido e gostaria de se desculpar pelos transtornos mencionados, mas temos o dever de informar que todas as medidas cabíveis foram tomadas pela empresa para assegurar que o evento ocorresse dentro da mais perfeita ordem e segurança.

Gostaríamos ainda de ressaltar que não houve quaisquer ocorrências policiais ou atendimentos médicos considerados graves.

Por causa da grande extensão do autódromo, optamos por reservar a entrada mais próxima da arena onde aconteceria o show para proporcionar o maior conforto possível para público.

Sobre a demora na entrada:

1. As pessoas chegaram muito cedo. As 12h já tínhamos mais de 20 mil pessoas na rua, portanto quando abrimos muitas pessoas já estavam na fila há (sic) mais de 4 horas.

2. Caiu uma tempestade que nos atrasou a abertura da entrada em uma hora e isso fez com que a fila ficasse maior ainda.

3. Estávamos com um fluxo de 120 pessoas por minuto, ou seja, 7,2 mil pessoas por hora. Inicialmente, isso seria suficiente para entrada de todos antes das 20hs. Com os imprevistos e o tamanho da fila, esse fluxo caiu muito e ai criamos uma segunda fila aumentando o Fluxo para 200 pessoas por minuto (12 mil pessoas por hora).

4. Passamos o show para as 21h. E das 15h30 até as 21h entraram 40 mil pessoas.

Sobre a demora na saída:

Todo o público que entrou durante 5 horas quis sair ao mesmo tempo. Ao perceber que haveria problemas, a segurança retirou alguns tapumes para alargar a pista de saída e fazer com que o fluxo pudesse ser mais intenso. Após aproximadamente de 1 hora e meia depois do término do show, não havia mais quase nenhum público dentro do autódromo.

Resumimos abaixo alguns pontos importantes sobre as providências tomadas pela produção, que atendeu todas as exigências legais e planejamentos dos órgãos governamentais competentes:

1 – A produção tomou todas as medidas preventivas necessárias ao bom andamento do evento tendo realizado diversas reuniões que envolveram CET, POLÍCIA MILITAR, GUARDA CIVIL METROPOLITANA e SUB-PREFEITURA DA CAPELA DE SOCORRO (Temos as atas de todas as reuniões).

2 – Todo o planejamento do trânsito e de estacionamento foi elaborado pela CET e todo o material necessário e exigido foi entregue pela produção.

3 – As entradas do evento foram devidamente calculadas de acordo com a normas técnicas e concordância de todos os órgãos públicos envolvidos, sendo que pela primeira vez foi disponibilizado uma entrada exclusiva para o estacionamento de veículos, evitando-se multidões do lado de fora do autódromo. As filas foram devidamente organizadas e balizadas com cavaletes, com fitas zebradas impedindo a desorganização e sempre com o apoio e acompanhamento de policiais militares e da guarda civil metropolitana.

4 – Estavam envolvidos na operação mais de 400 Policiais Militares que ostensivamente deram todo o apoio ao evento das 12;00 às 03:00 da madrugada do domingo.

5 – Não foi registrada nenhuma ocorrência policial na parte interna do evento, sendo que do lado externo houve apenas um flagrante por exploração irregular de estacionamento.

6 – Não houve remoção para hospitais, apenas atendimento de 50 casos de mal súbitos que prontamente atendidos retornaram ao evento.

7 – O evento contou com todos os pontos de atendimentos necessários exigidos e aprovados pela fiscalização competente:

• 03 postos médicos em tendas e 01 posto médico fixo

• 08 ambulâncias de UTI móveis e 08 ambulâncias normais

• 06 Bares e 03 praças de alimentação

• 02 postos policiais montados especialmente para o evento além do Posto fixo

• 01 Base da Sub-Prefeitura e da Guarda Civil Metropolitana

Esclarecimentos adicionais:

Por que o Autódromo de Interlagos foi o escolhido?

Porque era a melhor opção quando decidimos realizar o evento no dia em questão. Acreditamos que Interlagos seja viável para grandes shows.

Por que só havia uma saida e entrada para 63 mil pessoas?

A área de Interlagos é gigantesca e por isso escolhemos um setor que julgamos ser ideal e o mesmo tinha apenas uma entrada, tudo devidamente aprovado pelo CONTRU

O porquê da demora:

1. Tínhamos 45 mil pessoas e não 63 mil como foi divulgado. O atraso do show foi de uma hora, começou 21h e menos de 500 pessoas ainda não tinham entrado porque também chegaram atrasadas.

2. O tempo médio de espera na fila foi de 2 horas, quem chegou mais tarde esperou menos.

3. Em momento algum houve tumulto, sempre tivemos o controle, a colaboração do público e todos entraram tranquilamente.

4. É bom esclarecer que só podemos abrir as portas com o consentimento da PM no horário marcado.

Por que as pessoas tiveram que derrubar os cercados para o escoamento ser mais rápido pelo estacionamento?

1.Os fechamentos foram derrubados pelos seguranças para facilitar a passagem para o estacionamento.

Qual a justificativa de ter uma escada para entrar na pista premium?

1. A escada e a rampa foram montadas para dar acesso a área Premium por cima do guardrail do autódromo, aprovadas pela CONTRU

Por que houve uma invasão à pista premium?

1. Não houve invasão da pista Premium, umas 300 pessoas da pista invadiram um morro que inicialmente estava isolado e acabou virando uma arquibancada.

Os ingressos de R$ 350 não dariam direito a uma entrada e saida exclusiva, ao menos?

1. E tiveram, depois de entrar em Interlagos.

Atenciosamente,

Mondo Entretenimento