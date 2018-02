Empresa vende plano de saúde suspenso

LUCIELE VELLUTO E MARCOS BURGHI

No primeiro dia de suspensão das vendas de 268 planos de saúde de 37 operadoras que apresentaram irregularidades no atendimento de seus clientes, duas empresas que operam em São Paulo ainda vendiam seus produtos.

A reportagem do JT ligou na central de atendimento de quatro empresas na manhã de ontem e as operadoras Trasmontano e Prevent Senior informaram preços dos planos, apesar de suspensos, e afirmaram que as vendas estão sendo feitas normalmente.

As outras procuradas foram a Greenline e a Unimed Paulistana. A Greenline passou a informação correta, de que as vendas estão suspensas. A reportagem não conseguiu entrar em contato com a Unimed Paulistana pela central de atendimento. O site da operadora com informações sobre planos estava fora do ar.

As corretoras de planos de saúde consultadas pela reportagem também informaram que não estão realizando a venda desses planos ou tiraram de seus sites as informações sobre esses produtos.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A suspensão das vendas foi anunciada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) na terça-feira, quando foi identificado que essas empresas não estavam cumprindo o prazo máximo de agendamento e atendimento aos clientes para consultas e procedimentos médicos determinado pelo órgão em dezembro do ano passado.

Ontem, a ANS também identificou irregularidades em algumas operadoras suspensas, que continuavam a comercializar seus produtos. Mas não informou quais eram as empresas e quais os problemas constatados.

A agência destacou uma equipe específica para monitorar essas operadoras e a fiscalização deve ser feita principalmente nos sites das empresas.

A Prevent Senior, por exemplo, tinha informações da rede de atendimento disponíveis em sua página na internet, mas mantinha também os preços por faixa etária, o que, segundo a ANS, estimula a comercialização. “A operadora teria de colocar na página o aviso de venda suspensa”, informou o órgão por meio de sua assessoria de imprensa.

A operadora que descumprir a determinação da ANS poderá receber multa de R$ 250 mil. A agência ainda poderá tomar outras medidas administrativas previstas na regulamentação, como a instauração de direção técnica ou o afastamento de dirigentes.

Para a diretora de atendimento do Procon-SP Selma do Amaral, a medida da ANS foi uma resposta mais rigorosa e necessária para o setor. “Há o descumprimento do contrato, pois os consumidores não conseguem acessar o serviço minimamente”, diz.

A recomendação de Selma e da agência é que os consumidores que identificarem a venda de produtos suspensos devem denunciar à ANS. Os consumidores que verificarem o não cumprimento de prazos de atendimento dos planos também devem relatar o problema à ANS.

Procurada pela reportagem, a Trasmontano informou que houve um equívoco de atendimento e que o problema foi sanado, cumprindo a determinação da ANS. A Prevent Senior não respondeu.