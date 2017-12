Texto de Maíra Teixeira

Proteger o consumidor. Foi com esse objetivo que, há 30 anos, surgia o primeiro órgão de defesa do consumidor do Estado de São Paulo: o Procon-SP. Em 1976, o Governo estadual criou o primeiro órgão público de proteção ao consumidor que recebeu o nome de Grupo Executivo de Proteção ao Consumidor, mais conhecido como Procon.