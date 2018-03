3,2 milhões de consumidores pediram a portabilidade numérica

Em 2009, 4,2 milhões de clientes de telefonia no Brasil pediram a portabilidade numérica, que permite ao usuário trocar de operadora e manter o número telefônico. Destes, 3,28 milhões de clientes concluíram a migração no ano passado .

Segundo divulg ou ontem a ABR Telecom, entidade que administra a portabilidade no Brasil , isso representa 1,56% dos 210 milhões de celulares e telefones fixos do País. Do total de números portados, 2,28 milhões são celulares e cerca de 1 milhão , telefones fixos.