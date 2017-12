2006: tendência é piorar

Texto de Maíra Teixeira

Há cerca de 15 anos da implantação dos primeiros SACs no País, a evolução desse atendimento é notória, segundo Roberto Meir, presidente da Associação Brasileira das Relações Empresa Cliente (Abrarec). “Em 1991, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) deu um ‘start’para o começo desse tipo de atendimento”, lembra. Depois, com o Plano Real e com a estabilidade do mercado, o consumidor descobriu o seu poder de compra, que alia preço, qualidade e a necessidade do serviço.”