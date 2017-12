Texto de Andréia Fernandes

As conquistas obtidas nos 15 anos que separam os dias atuais da entrada em

vigor do Código de Defesa do Consumidor (CDC) provam por que a legislação é

considerada a melhor e mais moderna já aprovada na História do País. “É

aquele tipo de lei que pegou”, resume Marilena Lazzarini, diretora

institucional do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec).