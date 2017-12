Advogado de defesa

Conta-salário: reclamações têm aumento de 343%

GISELE TAMAMAR Problemas envolvendo conta-salário motivaram 727 reclamações no Banco Central (BC) no período de janeiro a maio deste ano. O número é 343% maior que as 164 queixas registradas no mesmo período do ano passado. O crescimento dos problemas levou o tema ao topo do ranking de reclamações em maio. No mês passado, a